Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, come già anticipato, per consentire il completamento nei tempi previsti dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in pietra arenaria, a partire da mercoledì 4 giugno e per circa tre settimane sarà interdetto al transito carrabile il tratto di Via Milite Ignoto, corrispondente alla copertura del Rio San Francesco.

