Roberts sotto la curva applaude i tifosi

Il grande applauso del Picco a uno Spezia che ha fatto sognare la città per tanti mesi è la cosa più bella della serata in cui sfuma la promozione in serie A per gli aquilotti di Luca D’Angelo. A questo grande abbraccio con il pubblico ha partecipato anche il proprietario Thomas Roberts, alla sua seconda partita da spettatore al Picco. Da domani toccherà a lui e al presidente Charlie Stillitano impostare la prossima stagione.

