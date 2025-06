Salvatore solo per il secondo tempo, Pio c’è dall’inizio. Stroppa cambia l’attacco

Ci siamo. Il giorno della verità è arrivato. Spezia-Cremonese, finale di ritorno dei playoff di Serie B 2024-2025. Una andrà in Serie A, l’altra si leccherà le ferite, rimandando per un altro anno in cadetteria. La tensione raggiunge il suo culmine, in una città che da mesi aspetta solo questo giorno. In un Picco versione bolgia si giocano gli ultimi novanta minuti della stagione, con uno Spezia che parte con un piccolo vantaggio (due risultati su tre a disposizione) ma contro una Cremonese che fuori casa ha fatto meglio che allo Zini. Novanta minuti di inferno per raggiungere il paradiso, con le ultimissime energie rimaste da mettere in campo.

Non cambierà molto, Luca D’Angelo, rispetto all’undici che ha giocato a Cremona solo giovedì sera. Il dubbio principale riguarda Salvatore Esposito, in campo per gli ultimi venti minuti allo Zini e in odore di una maglia da titolare. Il dubbio verrà sciolto solo in mattinata, ma sembrerebbe che D’Angelo possa utilizzare Salva solo per il secondo tempo, quando la partita aumenterà di intensità e tensione, e quando l’esperienza e la qualità di Salvatore si faranno decisivi. Spazio così a Nagy in regia, con Bandinelli e Cassata ai suoi lati, in un centrocampo con Aurelio ed Elia ancora sulle corsie. Dietro il solito trio, Wisniewski e Mateju con Hristov, davanti a Gori, mentre in avanti c’è Pio Esposito, nonostante il ginocchio dolorante. La giocherebbe anche zoppo, Pio, che non si tirerà indietro proprio oggi. Con lui Di Serio, ancora favorito su Lapadula.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com