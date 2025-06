San Fruttuoso: una spiaggia piccola così…

San Fruttuoso, con Portofino e le Cinque Terre, è la località internazionalmente più nota e visitata della Liguria. I turisti possono arrivare via terra, attraverso i sentieri del Parco, o via mare con i battelli turistici in partenza dal Tigullio e dal Golfo Paradiso. La sua piccola spiaggia, in parte data in concessione a privati, è gremita ed offre ospitalità a tutti quelli che vogliono fare un bagno rinfrescante: quasi un miracolo. Gli ospiti sono incuriositi dal Borgo con le sue due baie che si possono visitare in mezz’ora; si può osservare la Torre dei Doria che fino agli anni Settanta ospitava la scuola, e la chiesa. Grande attrattiva l’Abbazia dei Doria, di proprietà del Fai che vi allestisce importanti mostre. A San Fruttuoso si arriva anche per vedere, attraverso un acquascopio, la celebre statua del Cristo degli Abissi, adagiata su un fondale di 18 metri. E ancora per gustare, ad esempio da Giovanni, l’autentica ricetta delle lasagne al pesto e una frittura di pesce pescato nella notte.

