‘Santa’: campionati italiani, arrivati in 500 per sfidarsi a boccette

Da Franco Borlenghi, “Santa Magazine”

A volte, ci si imbatte in situazioni che, ad un primo impatto, ti sbloccano piacevoli ricordi lontani nel tempo. È quanto successo, entrando nella vasta palestra dell’ Istituto Colombo, in via Dogali a Santa Margherita.

Sull’intera superficie, è stata infatti montata una quindicina di tavoli da biliardo, tutti occupati da combattutissime partite a boccette. Ricordi dei tempi di scuola, quando, a Milano, le “bigiate* mattutine ci impegnavano in pari accese sfide, nella sala biliardi, situata sotto alla Galleria di via Torino.

Questo weekend, giocatori molto più abili, di teenagers bigiatori, circa 500, da tutta Italia,tra dilettanti e professionisti, si stanno dando battaglia, fino a lunedì, proprio negli spazi di via Dogali.

Messo in campo dalla FISBB (Federazione Italiana Sport Biliardi Bowling), A Santa Margherita, il Campionato Italiano di Boccette, con l’ impegno organizzativo di Laura Biolcati, Andrea Giglione, Maurizio Allemani e Nicola Tassano.

Diverse sfide, per diverse categorie e specialità, stanno tenendo occupati i numerosi concorrenti, in un’atmosfera di amichevole combattività, con un’attenta claque sulle gradinate della palestra.

Vale certamente la pena di fare una visita per seguire le competizioni, se non altro, per tornare a quei citati ricordi di gioventù.

» leggi tutto su www.levantenews.it