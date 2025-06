Spezia e Cremonese, questione di ore. Attesa febbrile, fra corsi e ricorsi storici

L’ultimo atto è questione di ore. Vada come vada ma stasera la serie A conoscerà la ventesima squadra ai nastri di partenza della stagione 2025-26 mentre la serie B vive un finale di stagione nel caos più totale fra punti di penalizzazione, playout programmati e poi revocati, una miriade di ricorsi in vista di un’estate che si annuncia infuocata. Ma, appunto, stasera: da queste parti conta solo quella, a cinque anni dall’ultima volta. Si scontrano le più brave, dopo le migliori, volate in massima serie: Spezia e Cremonese, terza e quarta forza della serie B, che tra ‘regular season’ e playoff, hanno pareggiato tre delle ultime sei partite del torneo cadetto (tre successi dei grigiorossi nel parziale), dopo che non avevano chiuso in parità alcuna delle precedenti 17 gare nella competizione (10 vittorie dei bianchi e sette dei lombardi). Sempre per le statistiche, ingannando l’attesa del match delle 20.30. Dopo sei vittorie interne consecutive, lo Spezia ha perso le ultime due sfide casalinghe in cadetteria contro la Cremonese: tante sconfitte quante quelle subite dai bianconeri in tutte le precedenti 12 partite disputate contro i grigiorossi nel torneo.

Inutile ripetere ancora una volta quali risultati sono utili una all’altra, ormai i tifosi di entrambe lo sanno a memoria. Ad ogni modo, in sette delle ultime otto volte in cui la gara d’andata della finale playoff di Serie B è terminata in parità, la squadra con la migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare ha poi conquistato la promozione nel massimo campionato: fa eccezione il Cagliari, quinto nel tabellone alla fine del torneo 2022/23, che superò il Bari, terzo classificato. Per quanto riguarda lo storico degli ultimi risultati post-season (playoff, playout e spareggi), lo Spezia è rimasto imbattuto in cinque (4 successi, 1 pari) delle ultime sei partite di Serie B, dopo che la squadra ligure aveva perso ben sette degli otto precedenti match giocati nella fase ‘post season’. La Cremonese, guidata dall’ex Giovanni Stroppa, ha anche perso le ultime due trasferte di Serie B (a Pisa e Castellammare), considerando campionato e playoff.

