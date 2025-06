Torneo Internazionale di Cairo Montenotte: il riassunto di ottavi e quarti di finale

Cairo Montenotte. Termina anche questa penultima giornata del “Torneo Internazionale di Cairo Montenotte”, si avvicina quindi l’ultima giornata del torneo. Domani infatti, con le semifinali e la finale, si scoprirà chi vincerà il torneo organizzato dal club gialloblù. Intanto, andiamo ad analizzare gli scontri della giornata di oggi, per capire dopo ottavi e quarti di finale chi ha meritato l’accesso alle semifinali.

Match delle 9.30. Gli ottavi di finale iniziano subito con Novara-Djurgardens. La spuntano gli italiani alla lotteria dei rigori dopo uno 0-0 veramente combattuto e bloccato. In concomitanza passano anche l’NK Istra, che si impone per 2-0 contro il Monaco. Sconfitte anche Ospedaletti e Cairese, la prima per 2-0 contro il Montignoso e la seconda di misura per 1-0 contro il Valle Agno.

