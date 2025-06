Bergeggi. In questa domenica di inizio giugno Bergeggi e le sue spiagge sono state prese d’assalto. Una giornata nera dal punto di vista della viabilità con gli automobilisti che hanno parcheggiato ovunque, anche dove non si sarebbe potuto. Parcheggi selvaggi che hanno così ostacolato la viabilità.

E così si è reso necessario l’intervento dei carabinieri e della polizia municipale che hanno poi chiamato i carroattrezzi per far rimuovere le auto parcheggiate in divieto o in zone non autorizzate.

» leggi tutto su www.ivg.it