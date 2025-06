2 giugno, grande successo anche a Genova per l’iniziativa “Palazzi svelati”

Genova. Un migliaio le persone che hanno visitato il Palazzo della Regione in piazza De Ferrari a Genova, in occasione di ‘Palazzi Svelati’. L’iniziativa si è svolta oggi, lunedì 2 giugno, per la Festa della Repubblica e ha permesso a cittadini e turisti di accedere alle sedi istituzionali genovesi normalmente chiuse al pubblico. Il Palazzo della Regione è rimasto aperto dalle 10 alle 18 e, vista la grande richiesta che ha portato al sold out delle prenotazioni, le visite sono state estese anche a chi non era riuscito ad aggiudicarsi un posto nei giorni precedenti.

Ad accogliere alcuni gruppi di visitatori è stato lo stesso presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che commenta: “Aprire le porte del Palazzo della Regione significa mostrare tesori nascosti che appartengono a tutti. È fondamentale che i cittadini conoscano da vicino le istituzioni: è così che si costruisce uno scambio autentico e si rafforza la relazione con il territorio. ‘Palazzi Svelati’ conferma il suo successo anche nel 2025, rinnovandosi e contribuendo a una maggiore consapevolezza della bellezza di Genova, che si esprime attraverso una rete diffusa di palazzi che parlano alla città e ai suoi cittadini”.

» leggi tutto su www.genova24.it