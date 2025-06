A Laigueglia doppia cerimonia di intitolazione: cimitero a Sant’Erasmo e un vicolo al marinaio Lorenzo Paneri, detto “Lencin”

Laigueglia. A margine delle celebrazioni del 2 giugno si sono svolte, a Laigueglia, due cerimonie di intitolazione alla presenza delle autorità religiose, civili, militari e delle associazioni d’arma e combattentistiche.

Nella prima mattinata si è tenuta la solenne intitolazione a Sant’Erasmo del cimitero nuovo, che sorge in collina nei pressi della località denominata Fontana del Lupo. Sant’Erasmo è il patrono delle genti di mare, pescatori e marinai, ed è particolarmente venerato in tutte le zone, in Italia e nel mondo, dove grande importanza aveva la marineria. Davanti all’altare di Sant’Erasmo nella chiesa parrocchiale di San Matteo, generazioni di donne hanno pregato per padri, mariti e figli impegnati nelle navigazioni, nelle traversate e nelle pericolose battute di pesca dei coralli al largo della Corsica.

