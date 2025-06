Box in fiamme, intervento dei vigili del fuoco in zona Fabiano

Era la tarda mattinata di oggi quando alla centrale dei Vigili del fuoco della Spezia è pervenuta una richiesta d’intervento per un incendio propagatosi in un box nella zona di Fabiano. Sul posto sono state inviate due squadre con auto pompa serbatoio. Le fiamme sono state domate dalle squadre e per fortuna nessuna persona è stata coinvolta nell’incendio, che ha causato danni ai soli materiali presenti all’interno del box.

