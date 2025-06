Cane agonizzante dopo essere rimasto prigioniero in auto, un milite lo salva con la rianimazione cardiopolmonare

Loano. Il cane rimane chiuso dentro l’auto, con il padrone che non trova più le chiavi. E quando, finalmente, qualcuno riesce ad aprire la portiera, la povera bestiola è ormai agonizzante. Ma quando tutto sembra perduto, un passante fa la rianimazione cardiopolmonare al cane e riesce a salvarlo.

Questa storia arriva da Loano, e a raccontarla la storia è proprio quel passante, Davide, dipendente di una pubblica assistenza di Torino. Con la sua prontezza è riuscito ad evitare il peggio e a salvare Pegaso. “Ieri, davanti a una gelateria di viale Roma con un collega – spiega – ci siamo trovati di fronte a una scena che difficilmente dimenticherò: un uomo cercava disperatamente di liberare il suo cane, rimasto chiuso dentro l’auto, senza più le chiavi. Non sappiamo esattamente come siano andate le cose, ma una cosa era certa: il cane stava male. Iperventilava, piangeva, visibilmente in difficoltà”.

