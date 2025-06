Celebrato a bordo del Vespucci il 128° anniversario della Lega Navale Italiana, fondata alla Spezia il 2 giugno del 1897

La Lega Navale Italiana ha celebrato oggi a bordo del Vespucci a Civitavecchia e in numerose sezioni e delegazioni in tutta Italia – in concomitanza con la Festa della Repubblica – il suo 128° anniversario dalla fondazione, avvenuta alla Spezia il 2 giugno 1897. Il presidente nazionale, l’ammiraglio Donato Marzano, dal 2020 alla guida della Lega Navale Italiana, si è recato questa mattina a bordo della nave scuola della Marina Militare in sosta nel porto laziale nell’ambito del Tour Mediterraneo 2025 e ha incontrato, insieme al comandante, il capitano di vascello Giuseppe Lai, un gruppo di giovani soci della LNI e i loro accompagnatori. Si tratta di ragazze e ragazzi che, con i giovani dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) e della Sail Training Association Italia (STA-I), hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza di formazione a bordo del vascello della Marina.

La Lega navale ripercorre poi i suoi albori. “Nata su impulso del giornalista, scrittore e marinaio Augusto Vittorio Vecchi, noto come ‘Jack La Bolina’ e di un gruppo di pensatori visionari, il 2 giugno 1897 fu costituito alla Spezia il primo Comitato Centrale della Lega Navale Italiana – leggiamo nella nota diffusa dalla LNI -. Ispirandosi alla Navy League inglese, Vecchi, già fondatore nel 1879 dello Yacht Club Italiano, si pose l’obiettivo di promuovere una serie di iniziative per risvegliare l’amore e l’interesse nei confronti delle questioni marittime nell’allora giovane Regno d’Italia. Tra i fondatori della LNI figurano il tenente di vascello della riserva Attilio Mantegazza, direttore del giornale Spezia e l’ingegnere Lorenzo d’Adda, primo direttore della rivista Lega Navale, periodico della Lega Navale Italiana edito dal dicembre 1897 e oggi la più antica testata marittima in ambito civile. All’originario Comitato Centrale della Lega Navale, si unirono anche il contrammiraglio Emilio Renaud di Falicon, che diventerà il primo presidente dell’associazione, l’onorevole Giovanni Battista Paita, sindaco della Spezia, il generale Domenico Menotti Garibaldi (primogenito di Giuseppe e Anita Garibaldi) e il tenente di vascello della riserva Gaetano Limo. Il primo statuto della LNI, approvato dall’Assemblea generale il 2 giugno 1899, cita tra gli scopi quello ‘di diffondere in Italia il pensiero navale e l’amore alle cose di mare’, una missione che resta ancora attuale dopo 128 anni”.

