Cogorno: 83enne cade in un fosso; recuperato dai vigili del fuoco rifiuta il ricovero

Poco dopo le 18.30 in via Domenico Canata a Cogorno, un uomo di 83 anni stava falciando l’erba quando, messo un piede in fallo, è scivolato in un fosso, alcuni metri più in basso, sparendo tra i rovi. Scattato l’allarme sono giunti sul posto il medico del 118 con la Croce Rossa di Cogorno e i vigili del fuoco di Chiavari che hanno recuperato l’uomo riportandolo al piano. Il primo referto assegnava al pensionato il codice rosso per dinamica. In realtà la caduta, attutita dai rovi, non ha procurato nessun danno rilevante; medicato sul posto per le escoriazioni agli arti, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

