D’Angelo: “Spiace aver tradito chi riponeva fiducia in me. Stagione intensa, ora ho bisogno di staccare”

“Il finale è pesante, ma va accettato”. Ha gli occhi spenti Luca D’Angelo, la cui amarezza per la sconfitta nella finale contro la Cremonese non se ne andrà molto in fretta. “La Cremonese è stata migliore di noi in questo scontro diretto. In campionato no, perché abbiamo fatto più punti. All’andata è stata equilibrata, oggi la maggior esperienza e tecnica, oltre che la bravura di Stroppa, che penso sia un allenatore migliore di me, hanno pesato sul risultato. Poi se Aurelio pareggia a fine primo tempo le cose cambiano. La verità è che nello scontro diretto si sono dimostrati più forti”.

Una conclusione amara, anche ingiusta per quello che è stato lo straordinario percorso dello Spezia di Luca D’Angelo. Che forse nella notte più triste chiude un ciclo, che potrebbe anche riguardarlo. Ma l’allenatore non ha voglia di parlarne questa sera: “Non ci sto pensando, ma penso che tutti abbiamo bisogno di staccare. La stagione è stata molto intensa. Penso che qualche giocatore meriti di andare in Serie A perché ha dimostrato di valerla, il mio pensiero è questo, non penso al futuro perché c’è da smaltire una delusione grandissima”, ammette. “Ora tutti dobbiamo riposare. La delusione personale rimane perché tante persone, a partire dalla mia famiglia, ma anche in tutta Spezia, riponevano in me grande fiducia, fiducia che invece è stata in parte tradita da me. Involontariamente. C’è stata un pizzico di incapacità e mi dispiace molto. Se non vinco non mi dispiace per me, sono un uomo di sport e so che fa parte del gioco, ma mi dispiace per le altre persone. So quanta attesa, voglia ed energie ci hanno messo. Ora saranno notti di grande tristezza”.

