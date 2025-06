Escursionista ferito nell’entroterra di Finale, elitrasportato al Santa Corona

Finale Ligure. Intervento di soccorso oggi nell’entroterra finalese, al Ciappo delle Conche, per un escursionista italiano residente in zona rimasto ferito durante un’uscita. L’uomo, per cause ancora da chiarire, è precipitato da un’altezza di circa tre metri, riportando una probabile frattura alla spalla sinistra e un trauma cranico.

Nonostante le condizioni, è stato lui stesso a dare l’allarme, riuscendo a contattare i soccorsi e fornendo la propria posizione. La zona, particolarmente impervia e difficile da raggiungere via terra, ha richiesto l’intervento coordinato di più squadre: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il soccorso alpino e speleologico Liguria e il personale sanitario del 118.

