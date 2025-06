Festa del 2 giugno amara ad Albenga: per il secondo anno consecutivo salta lo spettacolo dei paracadutisti

Albenga. Un altro 2 giugno “amaro” per Albenga. Per il secondo anno consecutivo, infatti, il tradizionale show dei paracadutisti è stato cancellato a pochi minuti dall’orario previsto per l’evento.

Già l’anno scorso, infatti, il lancio dei paracadutisti, che sarebbero dovuti atterrare dal cielo con il tricolore e la bandiera della città, era stato annullato per cause di forza maggiore: in quel caso il maltempo che aveva investito il Piemonte (da dove partivano i paracadutisti), aveva costretto l’aereo che li trasportava a ritornare alla base quando era già a metà del tragitto.

