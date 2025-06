“Io sono un operaio” presentato a Villafranca Lunigiana e Vernazza

Riceviamo dall’associazione culturale Mediterraneo

Il giro di presentazioni del libro di Dino Grassi “Io sono un operaio. Memoria di un maestro d’ascia diventato sindacalista” ha fatto tappa a Villafranca Lunigiana e a Vernazza.

Nicola Del Vecchio, segretario della CGIL di Massa Carrara, e Marzio Artiaco, della segreteria della FIOM della Spezia, sono partiti dall’esperienza di Grassi – una vita di lotte per la libertà e la dignità del lavoro al Cantiere Navale Muggiano della Spezia – per soffermarsi sui diritti da conquistare o riconquistare oggi. I referendum – hanno sostenuto – “mettono nuovamente al centro il valore del lavoro, che dà dignità alla vita umana”.

Con l’affermazione dei sì può cambiare concretamente la vita di milioni di persone: 3,5 milioni otterrebbero il diritto al reintegro in caso di licenziamento illegittimo; 3,7 milioni dipendenti dalle piccole aziende otterrebbero un risarcimento più alto in caso di licenziamento illegittimo; quasi 3 milioni di persone con contratti a termine potranno uscire dalle condizioni di precarietà; 4 milioni di lavoratori che operano nelle società in appalto potranno avere maggiori condizioni di sicurezza; 2,5 milioni di uomini e donne otterrebbero finalmente la cittadinanza.

Giorgio Pagano, curatore del libro, ha raccontato le lotte di Grassi per il “lavoro buono” contro il “lavoro cattivo”: il primo è quello in cui, come nel maestro d’ascia, “si esprime la ricchezza creativa dell’uomo”. Oggi “facciamo i conti con i risultati della globalizzazione neoliberista”: “il lavoro è sempre più cattivo e povero, come dimostra sia la fuga dei nostri giovani all’estero sia il fatto che attraiamo sempre meno migranti”. Ma in questo modo – ha proseguito – “è a rischio il nostro sistema produttivo, perché sta venendo a mancare la forza lavoro”.

I referendum, hanno concluso Del Vecchio e Artiaco, “sono l’occasione per mettere al centro la persona e non il profitto e per dare un futuro ai giovani e al nostro Paese”.

