Judo, torneo internazionale “Genova Città di Colombo”: vince Rachele Paris

Genova. Grande chiusura per il trittico di appuntamenti di judo legati a “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”. Dopo la Coppa Europa e i Campionati Italiani Cadetti (Under 18), il 35° Torneo Internazionale “Genova Città di Colombo si conclude nel segno della genovese Rachele Paris. La portacolori della Marassi Judo firma uno straordinario Under 21 nella categoria 78 kg dopo aver battuto in semifinale la trevigiana Cristina Kardash e in finale la torinese Aida Biasibetti. “E’ stato molto emozionante, vincere davanti al pubblico di cosa è meraviglioso e ho sentito forte l’incoraggiamento degli amici e della mia famiglia durante la finale – afferma Paris – Dedico questa vittoria al maestro Rosario Valastro, impegnatissimo anche sul fronte dell’organizzazione: quest’estate continua la preparazione, in vista della nuova stagione al via a settembre”.

Un oro, due argenti e quattro bronzi. Ecco il bottino del judo ligure al Colombo. Al successo di Paris, si aggiungono gli argenti dell’Under 18 Alessio Maiano (kg 90 – Kumiai Sanremo) e dell’Under 21 Martina Giordano (kg 48 – OK Club imperia) e i bronzi degli Under 21 Giorgia Piaggio (kg 63 – Pro Recco Judo), Irene Capuano (kg 70 Budo Semmon Gakko), Noemi Zolezzi (kg 70 – Kodokan Sestri Levante) e dell’Under 18 Marta Garramone (kg 44 – Budo Semmon Gakko).

