L’amministrazione amegliese: “Ecco il perché della mancata assegnazione della Bandiera blu”

“In merito alle critiche riguardanti la mancata assegnazione della Bandiera Blu per il 2025 occorre chiarire che la classificazione delle acque di balneazione è stabilita sulla base di un periodo quadriennale e segue parametri rigorosi definiti dal Decreto legislativo n. 116/2008. Gli esiti negativi registrati nell’agosto 2023 continuano a influenzare la media ponderata utilizzata da Arpal per il calcolo della qualità delle acque. Questo ha fino ad oggi impedito di ottenere nuovamente la Bandiera Blu, nonostante i risultati favorevoli delle analisi condotte nel 2024 e nel 2025 fino a oggi. In particolare, il punto di campionamento di Fiumaretta ha ottenuto una classificazione buona per il 2025; tale valutazione non è tuttavia sufficiente a soddisfare i criteri di eccellenza richiesti per la Bandiera Blu”. Lo afferma in una nota l’amministrazione comunale di Ameglia.

“L’amministrazione non ha mai smesso di monitorare e agire concretamente per garantire la qualità delle acque, mantenendo un dialogo costante con Arpal, per seguire l’andamento delle analisi e promuovere interventi correttivi. Il trend positivo degli ultimi due anni, con tutti gli esiti conformi per il 2024 e per il 2025 fino ad oggi, dimostra il nostro

impegno nel ripristino delle condizioni ottimali per il riconoscimento futuro della Bandiera Blu. Dispiace constatare che la minoranza consiliare non basi le proprie valutazioni su dati oggettivi e confronti costruttivi, preferendo invece

la strada della facile polemica”, conclude Palazzo civico.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com