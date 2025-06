Lerici, un fine settimana all’insegna di inclusività e solidarietà con il torneo di tennis del Lions

Si è concluso con grande entusiasmo e partecipazione il torneo di tennis promosso al Circolo Tennis Lerici dal Lions Lerici Golfo dei Poeti in collaborazione con UILT (Unione Italiana Lions Tennisti). “La manifestazione, svoltasi nelle giornate di sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, ha rappresentato molto più di una semplice competizione sportiva – sottolineano dal Lions -. Il torneo di doppio misto, ben 15 coppie, aperto sia a Lions che a non Lions, ha infatti avuto come obiettivo principale quello di promuovere l’inclusività attraverso il linguaggio universale dello sport, raccogliendo fondi per finanziare nuovi corsi di tennis dedicati a persone con disabilità intellettive. Il clima di gioia, collaborazione e amicizia ha animato l’intero evento, culminando con la cerimonia di premiazione alla presenza del Governatore del Distretto Lions 108 Tb, Patrizia Campari, che ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa e l’impegno costante del Lions Club nel sostenere cause legate all’inclusione e alla solidarietà”.

«Tutti insieme a giocare a tennis, ciascuno con le proprie differenze, ma uniti per uno scopo comune: l’inclusività», il messaggio che ha guidato l’intera iniziativa.

