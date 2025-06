Malore per una turista alla marina di Corniglia: i parametri non sono buoni e viene portata in ospedale

Era alla marina di Corniglia quando improvvisamente è svenuta senza riuscire a riprendersi. Così, ieri pomeriggio 1° giugno, la macchina dei soccorsi si è attivata per una turista cinese di 42 anni che si trovava alle Cinque Terre per godersi qualche giorno dal sapore estivo. Sul posto sono arrivati i volontari del Soccorso alpino e speleologico della Liguria assieme al medico e via mare sono arrivati anche i Vigili del fuoco con il gommone. La donna era svenuta e i suoi parametri vitali non risultavano ottimali, quindi è stato disposto il ricovero in ospedale per accertamenti. Una volta stabilizzata è stata accompagnata al gommone dei Vigili del fuoco che a loro volta l’hanno portata in un punto di incontro idoneo da dove è partita un’ambulanza che a sua volta l’ha accompagnata al Pronto soccorso per le cure del caso.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com