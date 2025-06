Municipi, Palmieri riconfermata nel Medio Levante: “Priorità i parcheggi Blu Area a San Martino”

Genova. Era l’unica considerata davvero blindata e gli elettori hanno confermato il pronostico: Anna Palmieri, 59 anni, presidente uscente del Municipio Medio Levante e candidata al secondo mandato per il centrodestra, è stata riconfermata grazie al 55,78% dei voti contro il 41,81% raccolto dalla sfidante Angiola Bavoso. È stata l’unica a resistere alla nuova ondata progressista che, oltre a Tursi, ha travolto sette parlamentini su nove.

Palmieri, il Medio Levante sembra ormai una roccaforte del centrodestra, adesso a parti invertite rispetto a tre anni fa. Secondo lei perché? Cosa è successo?

Prima di tutto sappiamo che spesso chi governa va poi all’opposizione: i cittadini vedono quello che hai fatto, ti possono giudicare e ti giudicano anche per cose che non hai fatto bene. In più, avendo il Governo di centrodestra, la Regione di centrodestra e la prevalenza del centrodestra alle europee, Genova è sempre stata una città di area centrosinistra e questo era il modo di riprendersi qualcosa di importante. Sicuramente il centrosinistra ha trionfato. Poi è logico, sono amareggiata e mi dispiace, perché credevo nella bravura e nelle potenzialità di Piciocchi.

