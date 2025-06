Musica, anteprima di primavera per la nona edizione della rassegna “La voce e il tempo”

Genova. L’anteprima di La Voce e il Tempo si avvia alla chiusura al Monastero di Santa Chiara (via Lagustena, Genova) domenica 8 giugno, alle 21, con un concerto e workshop dell’Ensemble georgiano Adilei dedicato al canto tradizionale georgiano. Il canto tradizionale georgiano è patrimonio immateriale dell’UNESCO dal 2001 e rappresenta un repertorio prezioso e unico nel suo genere, simbolo identitario di un intero paese e oggetto di studio dell’etnomusicologia mondiale.

Ensemble Adilei esegue un repertorio di brani sia sacri che profani che spazia dalle montagne dell’Alto Caucaso alle sponde del Mar Nero. La fonte principale del repertorio di Adilei sono le vecchie registrazioni. Tuttavia, l’ensemble non si limita a replicare queste canzoni d’archivio. Si sforza invece di creare versioni uniche per ogni esibizione, enfatizzando e valorizzando così una delle caratteristiche chiave della tradizione del canto orale georgiano: l’improvvisazione. Questo approccio consente ad Adilei di dare nuova vita ai brani tradizionali, assicurando che la musica rimanga vibrante e in evoluzione. In questo modo, Adilei condivide la gioia e la leggerezza delle canzoni georgiane con il pubblico, sia sul palco, a una festa, per strada o altrove. Mentre l’accento è posto sul repertorio guriano, Adilei si sta espandendo per includere canzoni provenienti da tutta la Georgia, aggiungendo diversità ai programmi dei concerti.

» leggi tutto su www.genova24.it