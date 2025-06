Pic nic alla Maggiolina e rifiuti abbandonati, i cittadini: “Ogni estate il problema si ripresenta”

Con l’arrivo dell’estate è più che lecito andare a cercare il fresco e perché no concedersi un pic nic in un prato a pochi passi da casa. Alla Spezia le aree verdi disponibili ci sono e la maggior parte attrezzate, peccato però che spesso, il giorno dopo si possono fare spiacevoli ritrovamenti. E’ il caso del Parco XXV Aprile, la Maggiolina dal lato di Via Parma, a pochi passi dal centro, con tanti spazi per grandi e piccoli dove giusto nella giornata di ieri un lettore e ha immortalato una serie di rifiuti abbandonati.

“Foto scattata oggi, 1°giugno, con il ricordo che alcune persone incivili ci hanno lasciato dopo un pic nic al parco della Maggiolina” scrive a commento della foto. In questo caso altre persone, spinte dal senso civico, hanno provveduto a rimuovere i cartoni. Ma basta farsi un giro per il parco e scambiare quattro chiacchiere con altri frequentatori per scoprire che, con l’arrivo dell’estate e del caldo, spuntano rifiuti un po’ dappertutto. Il Parco comunque viene mantenuto in ordine, perché come previsto dalla concessione, chi gestisce quell’area ha l’obbligo di tenere puliti i cestini – e lo fa regolarmente – ma le sorprese non mancano mai: “E’ stato trovato qualunque genere di rifiuto, dai cartoni della pizza, alla lettiera del gatto che vengono inseriti a forza dentro ai cestini, quelli con la fessura strettissima. Il timore di molti è che la situazione peggiori senza un intervento” raccontano ancora dal Parco. In questi giorni come è già avvenuto in passato, sono già state inviate delle foto alle autorità competenti con la richiesta di attenzione. Altro disagio ancora presente e già segnalato, qui, è quello delle fontanelle che in attesa di interventi strutturali di cui si sta facendo carico il Comune sono ancora a secco.

