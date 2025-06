Pio Esposito si accomiata per inseguire una carriera mondiale: “Vi porterò sempre nel cuore”

Ho visto giocare Pio Esposito nello Spezia. Se questa è l’alba della carriera del ragazzo di Castellammare di Stabia, tra qualche anno in tanti potranno pronunciare questa frase con orgoglio e nostalgia da queste pari. La mancata promozione chiude di fatto la storia del più talentuoso attaccante italiano della sua generazione con la maglia bianca, pronto a rimanere in prestito per il terzo anno consecutivo in caso di serie A. Una categoria con cui, a soli 19 anni, è prontissimo a confrontarsi.

Pio Esposito in aquilotto ha segnato 22 reti in 79 presenze, ha conquistato una città con la grinta sul campo e l’umiltà al di fuori. Nella porta sotto la curva ferrovia segnò un anno fa la rete al Venezia che ha cambiato la storia dello Spezia sul baratro della serie C, la sua stessa carriera e forse tra qualche stagione, con un po’ di ottimismo e la giusta fiducia, anche di un pezzo del calcio italiano. In quella stessa porta l’ultima rete da calciatore bianco, da grande centravanti. Ha voluto giocare nonostante un ginocchio malandato, la stessa scelta fatta da Vignali che qui è nato e cresciuto. E’ un legame destinato a durare.

