Porto Venere, Rifondazione: “Esigenze mobilità cittadini non possono essere sacrificate in nome del turismo”

“Come ogni estate, i paesi del Golfo di Levante si trovano ad affrontare il problema del sovraffollamento della linea P/11, che in alcune fasce orarie diventa praticamente inaccessibile per le fermate intermedie”. Si apre così una nota diffusa dalla federazione provinciale di Rifondazione comunista. “La variazione estiva dell’orario, che prevede il prolungamento della linea 11 da Le Grazie fino a Portovenere per rispondere all’aumento di passeggeri diretti verso la frazione capoluogo, finisce per penalizzare i residenti delle località intermedie – prosegue la nota di Rifondazione -. Si tratta spesso di persone anziane o pendolari, che in determinati momenti della giornata non riescono nemmeno a salire a bordo a causa dei mezzi già completamente pieni. Riteniamo inaccettabile che si metta in concorrenza l’uso del trasporto pubblico da parte dei turisti con quello da parte dei residenti. Le esigenze di mobilità delle cittadine e dei cittadini devono avere la stessa dignità e non possono essere sacrificate in nome del turismo”.

“Chiediamo che si ponga fine a questa contrapposizione tra necessità tutte legittime, aumentando innanzitutto la frequenza delle corse da e per Portovenere – concludono dal Prc -. Si potrebbe inoltre valutare l’introduzione di percorsi alternativi — dedicati, ad esempio, ai passeggeri provenienti dal terminal crociere o dalla stazione ferroviaria — mantenendo però la linea 11 con capolinea a Le Grazie, a servizio prioritario della popolazione residente”.

