Rapallo: metti un volontario che accolga i turisti e racconti in tre minuti la città

Si parla molto in questi giorni affollati, dei turisti che giungono in pullman a Rapallo. L’arrivo è al Ponte di Annibale, cui i viaggiatori voltano le spalle per recarsi sul lungomare ed imbarcarsi sul battello che li trasferisce a Portofino o San Fruttuoso. Sarebbe interessante che al momento dello sbarco, ci fosse un cinsigliere comunale o un membro dello staff del sindaco, o un volontario che, in inglese, desse il benvenuto agli ospiti, spiegasse in tre minuti che: il battello non scappa; che in città ci sono monumenti interessati da vedere come il Ponte di Annibnale o il Castello che vedranno in prossimità dell’imbarcadero e dal mare; che, nellattesa di salire sul battello, possono fare quattro passi nel centro storico, ammirarlo e gustare le specialità locali.

