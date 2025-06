Rara patologia colpisce ragazzo di 24 anni, la madre: “Grata al personale di Neurologia e Rianimazione del San Paolo, preparato e appassionato”

Non è la prima volta che scrivo ad un giornale, ma oggi non lo faccio per esprimere indignazione, bensì gratitudine.

Travolti da una patologia acuta e rara difficile da classificare, e quindi da contrastare, che ha messo in discussione la vita di mio figlio di 24 anni e ha sconvolto quelle delle tantissime persone che gli vogliono bene, abbiamo trovato nel personale medico e paramedico dell’ospedale San Paolo di Savona, in particolare dei reparti di Neurologia e Rianimazione, competenza, professionalità e umanità.

