Riviera: il cielo coperto anticipa le partenze; primi rallentamenti in A-12 dalle 14.30

L’acquisto di pasta fresca e pesto, riserva per uso familiare e per omaggiare gli amici rimasti a casa; un pasto veloce al ristorante o a base di focaccia, la riserva d’acqua e poi la partenza per fare ritorno a casa. Alle 14.37 la coda inizia Recco e si protrae fino all’innesto con la A-7. Alle 14.44 i rallentamenti partono già a Rapallo. Alle 16 occorre armarsi di pazienza già a Chiavari. Il cielo rannuvolato (e qualche goccia di pioggia) hanno convinto moltissimi vacanzieri ad anticipare il rientro a casa. Le chiamano “partenze intelligenti”. Tanti altri considerano intelligente godersi la vacanza fino alla fine, consumare un aperitivo in relax sul lungomare e un menù di pesce vicino al mare e partire successivamente. Chi ha la seconda potrebbe preferire rientrare domani con le prime luci dell’alba. Naturalmente ci sono anche le partenze in treno, queste più ordinate perché regolate dalle prenotazioni.

Per il settore turistico, il ponte del 2 giugno è stato ottimo sotto il profilo delle presenze.

