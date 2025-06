Salvatore e parole che sanno di addio: “Orgoglioso di aver fatto parte di un gruppo così”

“Voglio dire grazie ai miei compagni, a Luca D’Angelo, al suo staff, al nostro pubblico straordinario. A volte è inutile, ma ci tengo a sottolineare di essere orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo. Sono venuto a Spezia, sono retrocesso, mi sono salvato all’ultima giornata e quest’anno dopo un cammino straordinario c’è un risultato che fa malissimo. I veri uomini si vedono anche nella sconfitta e oggi lo abbiamo dimostrato”. Sono parole che sanno di addio quelle di Salvatore Esposito, in campo con il cuore più che con le gambe visto l’infortunio che lo ha colpito proprio contro la Cremonese un mese fa. “Il dolore è tanto, credetemi. Questa promozione che tanto volevamo era fondamentale. Ora parlare di cosa sarà in futuro è prematuro e irrispettoso nei confronti dei miei compagni e della società. Posso dire che fino all’ultimo ho dato tutto, come i miei compagni. C’è chi ha giocato stirato, chi ha avuto problemi al ginocchio. In due avevamo la stagione finita ed erano in campo. Ho i brividi per la Ferrovia, vedere una finale persa e quell’applauso. Mi è dispiaciuto vedere qualcuno in tribuna andare via sul 3-0, sappiamo che ci sono gli occasionali. Oggi sarebbero dovuti rimanere fuori”.

Una sconfitta dura da digerire, ma in un gruppo sano che ha dato tutto: “Quando c’è una sconfitta così brutta e hai la coscienza sporca nello spogliatoio partono bottigliette e spintoni. Io ho visto solo lacrime. Abbiamo dato l’anima, abbiamo un cuore enorme e sul 3-0 siamo andati sul 3-2. Non ci sono parole per questi ragazzi, questo allenatore e questo staff. Mi sento solo di dire grazie”, prosegue. “In questi tre anni ho percepito l’amore degli spezzini per lo Spezia. C’erano sul 3-0 a Catanzaro, c’erano stasera, non serve il mio incoraggiamento. È un amore che va oltre il risultato. Sono sicuro che vivremo altre serate con un finale diverso, con tutto il cuore spero di vedere lo Spezia in Serie A perché il connubio tra squadra e città è stato straordinario”.

