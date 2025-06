Stroppa si prende la A: “Ma se avesse vinto D’Angelo sarei stato contento”

“Dedico al mio staff tutto questo, a quello che si fa insieme. Ringrazio la società eccellente, Arvedi su tutti, i direttori, staff medico e tecnico. E poi i calciatori: siamo diventati una grandissima squadra, non la eravamo. Ce la siamo presa questa promozione. Si lavora per serate come questa: mi ritengo fortunato a giocare per certi obiettivi, poi non è detto che si vinca”. Parla così, tra tanti sorrisi, Giovanni Stroppa, l’allenatore della Cremonese neo promossa in Serie A. “L’anno scorso non ci siamo riusciti, stavolta abbiamo portato a termine una stagione complicata. Mi sono visto con D’Angelo adesso e sono davvero dispiaciuto: se avessi perso mi avrebbe fatto piacere farlo con lui. Mi dispiace che non sia andato in A direttamente e lo dico con stima”.

Un percorso in crescendo dei grigiorossi, soprattutto dal ritorno del tecnico in panchina: “C’è un percorso di 9-10 partite di fila senza perdere, ci siamo avvicinati allo Spezia e lo ricordo nella penultima gara. Quel momento lì è stato quello chiave in cui ci abbiamo creduto. Non so se l’assenza di Ravanelli come contraccolpo ci è servito”.

