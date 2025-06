Territorio e gusto, a Serra Riccò il 14 giugno arriva il Festival della Cabannina

Genova. A Serra Riccò, nella frazione di Serra in Val Polcevera (Genova), il 14 giugno 2025 si terrà il Festival della Cabannina, una giornata interamente dedicata alla valorizzazione della vacca Cabannina e del suo mondo fatto di natura, cultura, gusto e tradizione.

Dalle 10 del mattino fino a sera, la piazza del paese si animerà con un ricco programma di attività per tutte le età. Il pubblico potrà gustare street food a chilometro zero e visitare il mercato dei produttori locali, un’occasione per scoprire sapori autentici e conoscere da vicino le realtà del territorio.

