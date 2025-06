Torneo di biliardino “umano” a Vezzano Ligure, gli organizzatori: “Aiutiamo un bimbo che deve convivere con una malattia genetica rara”

Piazza del Popolo a Vezzano Ligure diventerà un enorme campo di Calcio Balilla per un nobilissimo scopo: aiutare un piccolo spezzino colpito dalla malattia genetica rara fibrodisplasia ossificante progressiva. Si tratta di una condizione fortemente invalidante che trasforma muscoli e tessuti molli in ossa. Il borgo vezzanese dunque si mobilita e sta raccogliendo adesioni per l’evento, del 28 e del 29 giugno, con il torneo di biliardino umano “Insieme per la Fop”.

Le associazioni del territorio dunque uniscono le forze per un grande evento all’insegna dello sport, della sfida e della solidarietà: il campo di gara sarà allestito in Piazza del Popolo di Vezzano Ligure si svolgeranno gli incontri del torneo.

Il ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca sulla Fop, che trasforma muscoli e tessuti molli in ossa. Un piccolo gesto da parte di tutti può fare una grande differenza. L’iniziativa è promossa da un fronte unito di realtà locali: Associazione Culturale Vezzano e Oltre, Avis, Pro loco, Pubblica assistenza, Vezzano sotto la torre, Corpo Musicale Giacomo Puccini, Amici del Parco – Italia-Madagascar, con il patrocinio del Comune di Vezzano Ligure.

“Insieme – spiegano gli organizzatori -, invitiamo i cittadini e i lettori, giovani e meno giovani, uomini e donne a iscriversi al torneo per dare vita a una sfida sportiva unica che porterà in campo squadre formate da veri “omini” viventi, pronti a divertirsi per una giusta causa”.

Scansionando il Qr Code, è possibile prendere visione del Regolamento e scaricare scheda di iscrizione. Per ulteriori informazioni: 3393950665 – 3393842262

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com