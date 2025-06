Zampe in libertà: la passeggiata fuori dal canile, un importante momento di relax, scoperta e conoscenza

Che frullare di coda per gli inquilini del canile quando capiscono che è arrivato il momento di una bella sgambata fuori struttura. Eh già, oggi parliamo delle passeggiate a sei zampe, una delle numerose attività alle quali si dedicano i volontari al canile municipale di San Venerio. “Le passeggiate sono importanti non solo per migliorare la qualità di vita dei nostri cani, donando loro un po’ di svago dalla routine del canile, ma anche per conoscerli meglio e aumentare le loro probabilità di adozione – spiegano dall’Impronta, l’associazione che gestisce la struttura di Via del Monte -. Si abituano infatti ad uscire dal loro luogo sicuro, da quella che bene o male al momento è la loro casa, si abituano ad essere maneggiati e ad indossare la pettorina, al guinzaglio e al passaggio delle macchine. Ovviamente ogni cane ha il suo carattere e il suo passato, c’è chi vive con gioia queste uscite, c’è chi è già abituato ad andare al guinzaglio, c’è chi ha paura delle macchine e chi ha paura di tutto perché si trova in un ambiente esterno sconosciuto. Ma per tutti loro, salvo rarissime eccezioni, è un’attività che porta benefici e che aiuta molto a rafforzare il rapporto cane-volontario, che ‘prepara’ i cani ad una futura adozione, che li aiuta a decomprimersi fuori dal canile, che ne svela le competenze, le peculiarità, le sfumature…”.

Le camminate umani-cani si svolgono (ovviamente al guinzaglio) generalmente lungo la strada contornata dal bosco lungo la quale sorge il canile, che offre ai cani almeno due chilometri buoni di stimoli, scoperte, novità, da vivere fianco a fianco con un umano con cui c’è ormai una bella intesa, che dell’animale conosce carattere, gusti, kilometraggio massimo ecc.

