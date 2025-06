Zoagli: il Premio Sem Benelli viene attribuito al regista Pupi Avati

Dall’Associazione Le Muse Novae

E’ scaduto il 20 maggio scorso il termine per partecipare al Premio Sem Benelli Young, concorso

letterario aperto agli studenti delle scuole superiori promosso dal Comune di Zoagli con il patrocinio di Regione

Liguria e del Distretto Scolastico Provinciale. Mentre la giuria, presieduta dalla giornalista e scrittrice Clizia

Gurrado, esamina e giudica i componimenti pervenuti da tutta Italia per il contest, i cui vincitori verranno

comunicati nei prossimi giorni, viene delineato il programma del fine settimana dedicato al poeta e scrittore Sem

Benelli nella cittadina del Tigullio.

Sabato 14 giugno sarà dedicato proprio alla premiazione del contest Premio Sem Benelli Young 2025

che si terrà alle ore 18 presso Villa Vicini e avrà come madrina la poetessa influencer Martina Bernocchi

@sonoibi. Al termine, Sagome Teatro presenterà lo spettacolo in movimento “Sem e gli altri: i poeti a Zoagli”.

In serata, alle ore 21, in Piazza XXVII Dicembre – la cantautrice Patrizia Cirulli presenterà il suo concerto

“Mille baci”, in cui porta sul palco poesie di grandi poeti, da lei musicate in forma canzone. Oltre ai componimenti di

Catullo, Quasimodo, D’Annunzio, Merini, Pessoa, Wilde, Baudelaire, Saba, De Filippo, Frida Kahlo, Trilussa, ad

impreziosire il concerto, la cantante interpreterà anche alcuni brani di grandi cantautori che hanno portato poesia

nella loro musica.

Il giorno seguente, domenica 15 giugno, alle ore 18 a Villa Vicini, si terrà un doppio appuntamento: il

giovane e premiato giornalista Giammarco Menga, presenterà, moderato da Mauro Boccaccio, il suo libro sul caso

doloroso della giovane uccisa dalla famiglia per motivi religiosi: “Il delitto di Saman Abbas – il coraggio di essere

libere” (Newton Compton Editori). A seguire, si terrà la presentazione, moderata da Vittorio Santi, del libro

“Taccuino delle molte me” (Ed. Ronzani) dell’attrice genovese Simona Garbarino che, dopo una lunga gavetta

teatrale, nel 2005 è approdata alla televisione e ha conquistato la notorietà nei panni della perfida “Madreh” nella

sit-com “Sensualità a corte”, serie ideata da Marcello Cesena per gli show della Gialappa’s Band. L’autobiografia,

preceduta dalla prefazione di Lella Costa, che definisce la Garbarino “poetessa di rara sensibilità”, racconta le molte

facce dell’autrice, che è anche pedagogista, formatrice, poetessa, docente universitaria.

