Albenga capitale dell’outdoor marino con “Dritti all’isola” e una giornata per provare gli sport da spiaggia e la piscina naturale della Gallinara

Albenga si prepara a diventare un vero e proprio punto di riferimento per gli sport outdoor marini in Europa. Grazie al progetto Liguria Tourism, finanziato dalla Commissione Europea tramite lo Strumento di Supporto Tecnico (TSI) e implementato dall’ Università di Genova, in collaborazione con Liguria Ricerche, la Città delle Torri si appresta a ospitare eventi di grande rilievo per gli appassionati di sport acquatici.

Il 14 giugno Albenga sarà teatro dell’evento “A tutto mare“, un’occasione unica per provare diverse attività sportive sia sulla spiaggia che nella piscina naturale sperimentale, un’area delimitata da boe in mare per garantire la sicurezza degli sportivi. Canoe, SUP, vela, snorkeling guidato e immersioni saranno solo alcune delle esperienze disponibili per il pubblico. Per partecipare alle attività qui descritte, è obbligatorio prenotare in anticipo contattando i referenti indicati. Tutte le info sono disponibili qui.

