Aulla, il Comune sollecita Salt: “In attesa di interventi di miglioramento dell’accesso al casello autostradale”

Traffico congestionato, sabato mattina, nel centro urbano di Aulla con disagi per residenti e turisti. Le lunghe code sull’autostrada A15, in corrispondenza del casello aullese, si sono riversate sulle strade cittadine, mandando in tilt la viabilità locale per diverse ore.

Complice l’aumento dei flussi veicolari in occasione del ponte del 2 giugno: molti turisti provenienti dal Nord Italia e diretti verso la costa hanno trovato un imbuto nel tratto di accesso e uscita dal casello autostradale. Ma a pagare le conseguenze non sono stati solo i visitatori: anche i lunigianesi, intenzionati a raggiungere il mare, si sono trovati bloccati in code interminabili.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com