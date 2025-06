Avena lancia l’allarme: “Porti italiani ostaggio dell’immobilismo politico”

“La politica italiana si trova di fronte a una sfida cruciale: rilanciare la governance delle Autorità di sistema portuale e garantire un futuro competitivo agli scali italiani. Nonostante ciò e nonostante che siano trascorsi molti mesi dal commissariamento di diverse Adsp e dalla designazione di candidati alla presidenza da parte del ministero dei Trasporti, l’inerzia politica blocca l’operatività e lo sviluppo strategico dei porti italiani. La conseguenza è che questo immobilismo rappresenta un ostacolo significativo per un settore che, in un mondo in rapida trasformazione, richiede visione e decisioni tempestive”. Salvatore Avena, segretario delle associazioni del porto della Spezia e referente della sezione Logistica di Confindustria, interviene così, lanciando un appello a fare presto nella nomina dei presidente delle Adsp italiane che ancora attendono di vedere rinnovato il ruolo apicale per eccellenza.

“La mancata nomina dei nuovi presidenti delle Adsp – spiega Avena nel suo intervento – sta creando un vuoto di potere gestionale che si riflette negativamente sull’efficienza e sulla competitività dei porti italiani. La governance portuale è un elemento cruciale per attrarre investimenti, promuovere l’innovazione e integrare la logistica italiana nelle catene globali. Ogni giorno di ritardo rappresenta un’opportunità perduta, specialmente in un periodo in cui altri Paesi stanno rivedendo le loro politiche portuali e logistiche per adattarsi ai nuovi scenari economici e geopolitici. È dunque essenziale che si proceda rapidamente alle nomine per garantire una gestione efficace e lungimirante delle Adsp. La politica non può permettersi di anteporre altre sue priorità particolari a una questione di importanza strategica per il Paese. Il rischio, altrimenti, è di compromettere non solo il presente ma anche il futuro del sistema portuale italiano”.

