Celle Ligure. Soccorsi mobilitati, a Celle Ligure, per una persona in difficoltà in mare al largo di località Bouffou, nella parte a levante della città.

L’episodio si è verificato intorno alle 17.20 e ha visto l’intervento di Croce Rossa di Varazze, vigili del fuoco, capitaneria di porto, polizia locale e carabinieri.

» leggi tutto su www.ivg.it