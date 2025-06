Cogorno: animali assetati, arrivano i vigili del fuoco e con loro torna l’acqua

A San Salvatore di Cogorno in via della Fea, una fattoria è rimasta senza acqua per un guasto alla pompa che l’aspira da un pozzo. Animali da allevamento e da compagnia, tra cui cani e due cavalli, assolutamente assetati anche a causa della temperatura elevata. La situazione è stata salvata nel primo pomeriggio dai vigili del fuoco di Chiavari. Giunti alla fattoria hanno sostituito la pompa con una funzionante in loro dotazione. Gli animali hanno potuto abbeverarsi e, al calare del sole, anche le coltivazioni potranno essere innaffiate. La pompa resterà in uso ai privati fino a che , a giorni, ne arriverà una nuova in sostituzione di quella guasta.

» leggi tutto su www.levantenews.it