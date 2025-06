“Dialoghi di Archeologia”, appuntamento a Luni

Nuovo appuntamento mercoledì 4 giugno alle 16.30 presso Museo Nazionale Archeologico di Luni con il ciclo “Dialoghi di Archeologia. Un viaggio attraverso le grandi opere del pensiero” organizzato da Direzione Regionale Musei Nazionali della Liguria. Protagonista dell’incontro sarà il volume edito nel 1937 “Luni” di Luisa Banti. Dialogano Simonetta Menchelli, Paolo Sangriso e Laura Saccardi. Ingresso gratuito. Introduce Antonella Traverso. L’incontro sarà trasmesso anche online. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento dei posti. Eventuali variazioni del calendario saranno prontamente comunicate attraverso i canali ufficiali della Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria. Il ciclo di incontri è disponibile sulla piattaforma Sofia, strumento dedicato alla formazione continua dei docenti di ogni ordine e grado. La partecipazione, che potrà avvenire in modalità sincrona, in presenza o via webinar, garantirà il conseguimento di crediti formativi se si raggiunge almeno l’80% delle lezioni, e al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

