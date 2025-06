Errore del giudice sportivo, a Vignali tre giornate e non cinque

Luca Vignali sarà squalificato per le prossime tre giornate di campionato e non per cinque come invece inizialmente comunicato. La Lega Serie B, a rettifica di quanto pronunciato nel pomeriggio di oggi, ammette un errore di comunicazione e conferma la squalifica per il difensore spezzino, che per il rosso diretto preso nel finale di partita contro la Cremonese salterà le prime tre giornate del prossimo campionato di Serie B.

Lo Spezia si riserva comunque la possibilità di un ricorso per diminuire ancora i turni di stop, ma la squalifica per Vignali – lette le motivazioni dell’arbitro Colombo – pare coerente, viste le stesse giornate assegnate anche all’attaccante della Cremonese Nasti, espulso per una reazione analoga.

