“Fili Resistenti”, al Centro Icaro la presentazione degli elaborati delle classi

Riceviamo dalla Società della salute della Lunigiana

Giovani protagonisti al Centro Icaro. Il nono dei ‘Venti eventi’, kermesse proposta in occasione dei vent’anni del Centro Icaro, gestito dalla Società della Salute della Lunigiana, ha incontrato il progetto ‘Fili Resistenti’ in due mattine dedicate agli istituti comprensivi della Lunigiana. Le giornate hanno visto la conclusione delle attività del progetto, con i ragazzi che hanno presentato gli elaborati delle classi coinvolte. Fili Resistenti, nato per volontà di alcune insegnanti della scuola secondaria di primo grado, in collaborazione con Isra (Istituto Storico della Resistenza Apuana), Centro Icaro e alcune sedi locali Anpi, per poter lavorare didatticamente in maniera collaborativa, trasversale e inclusiva sulla tematica della Resistenza e della Liberazione in Lunigiana, ha valorizzato la cultura della memoria, con attività, mostre, gite e incontri con esperti e testimoni. L’evento finale, come l’anno passato, ha rinnovato la collaborazione con il progetto Futuro aperto, una co-progettazione tra pubblico e privato che coinvolge oltre 3000 ragazzi della provincia della Spezia e Lunigiana. Le due mattine a Icaro sono state un successo di partecipazione, a complimentarsi con gli studenti molte autorità e associazioni, c’erano rappresentanti della Società della Salute, Isra, Anpi, Anmig e amministratori di diversi comuni. Sono state arricchite dalla presenza e dal patrocinio della Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana e dal teatro sociale di Arci la Gora Carrara. Durante le giornate la sala teatro del Centro Icaro è stata intitolata alle 21 Madri Costituenti della Repubblica Italiana, mentre i ragazzi hanno ricevuto in dono le Costituzioni con il timbro vincitore del contest fotografico del progetto. Molto soddisfatte le insegnanti e le dirigenti presenti, che intendono allargare ancora di più la rete del progetto Fili Resistenti. Il progetto, lo ricordiamo, si pone l’obiettivo generale di essere un tessuto di idee, di esperienze, di attività sul tema resistenziale in Lunigiana, in costruzione continua, anno per anno, prodotto dal lavoro dei gruppi di studenti e insegnanti, sostenuto e rafforzato dalla fondamentale azione catalizzatrice di alcuni attori esterni alla scuola, ma presenti e radicati sul territorio lunigianese.

(Società della salute della Lunigiana)

