L’allarme della Letimbro, Vitiello: “Io non sarò presidente, o arriva qualcuno o non si prosegue”

L’anno scorso la Letimbro era andata vicinissima a sparire. Dopo l’addio del presidente Vitellaro le risorse per il piccolo club gialloblù hanno iniziato a scarseggiare. Il tam tam mediatico di dodici mesi fa aveva spinto mister Dario Roso a mobilitarsi per salvare il club. Aveva lasciato il Pallare (dove torna in questa stagione stando ai rumors) e insieme ad altri dirigenti rimesso in sesto la squadra del Santuario.

La stagione, giocata in casa al Bacigalupo, è stata costellata da difficoltà per una squadra composta ex novo con poche risorse. Il tecnico si è dimesso e la squadra, condotta dal vice Fabrizio Dotta, è retrocessa in Seconda Categoria dopo sette anni.

