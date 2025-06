Lite tra vicini di casa alla Pieve: in due finiscono all’ospedale

Lite in serata nel quartiere della Pieve alla Spezia. Tutto sarebbe cominciato verso le 19 quando tra vicini di casa è nata una discussione arrivata anche allo scontro fisico, a seguito del quale si è reso necessario il trasporto in ospedale per le due persone coinvolte. La situazione ha creato non poca agitazione, sia per i familiari che hanno assistito alla lite e nel vicinato. Sul posto sono arrivate la Polizia di Stato, la Croce rossa della Spezia e la Pubblica assistenza di Pitelli. I due vicini coinvolti sono stati portati in ospedale in codice verde e in codice giallo.

