Minacce alla figlia di Giorgia Meloni, condanna unanime dal Consiglio regionale della Liguria

Genova. Condannare “gli insulti e le minacce rivolti alla figlia del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla figlia del vicepresidente Matteo Salvini e alle figlie del ministro Matteo Piantedosi”. È quanto prevede un ordine del giorno presentato oggi da Lilli Lauro di Fratelli d’Italia e approvato all’unanimità in consiglio regionale.

Il riferimento principale è al recente caso di Stefano Addeo, professore di tedesco di un liceo nel Napoletano, che su Facebook ha augurato “alla figlia della Meloni la stessa sorte della ragazza di Afragola”, la 14enne Martina Carbonaro uccisa dall’ex fidanzato 19enne Alessio Tucci. Il docente, sospeso in via cautelare dall’Ufficio scolastico regionale, ha chiesto scusa e poi ha tentato il suicidio con un mix di psicofarmaci, affermando di non reggere “l’accanimento mediatico” nei suoi confronti.

