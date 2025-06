Minacciano e picchiano due ragazzi: denunciati 4 minorenni. Le vittime: “Volevano che facessimo il saluto romano”

Genova. Quattro minorenni sono stati denunciati dai poliziotti delle volanti per lesioni per aver aggredito due ragazzi all’uscita di un locale in centro a Genova. E’ successo la notte del 31 maggio in piazza Dante intorno alle 2.

Le vittime, che erano insieme a un gruppo di amici, hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 15 e 5 giorni. Al giovane i quattro hanno fratturato il naso. Secondo quanto raccontato dalle vittime dell’aggressione il gruppetto di giovanissimi li avrebbe avvicinati e provocati dicendo che dovevano fare il saluto romano. Al diniego li hanno picchiati a calci e pugni.

