Nel termovalorizzatore in Liguria anche rifiuti pericolosi e speciali, Giampedrone: “Solo la quota prevista per legge”

Genova. Nell’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti (termovalorizzatore o waste to chemical) che vuole realizzare la Regione Liguria confluiranno anche rifiuti pericolosi e rifiuti speciali, come avviene negli analoghi impianti in tutta Italia. Lo ha confermato oggi l’assessore regionale all’Ambiente Giacomo Giampedrone rispondendo in aula a un’interrogazione della capogruppo di Avs Selena Candia che chiedeva “quali siano i dati quantitativi e le proiezioni relative all’andamento della raccolta differenziata sui quali si fonda la determinazione della capacità minima di 320mila tonnellate annue“.

Giampedrone ha fatto riferimento al piano regionale dei rifiuti che fissa al 67% gli obiettivi regionali per la raccolta differenziata e prevede una riduzione del rifiuto urbano prodotto nell’ordine del 4% rispetto al 2019. Con questi criteri si arriva a una stima di circa 260mila tonnellate annue di volume da gestire.

