“Non solo didattica, parleremo di Gaza e Ucraina”, il manifesto di 72 docenti del Capellini-Sauro

“I nostri studenti sono continuamente informati su ciò che di orrendo e disumano sta accadendo intorno a noi. La nostra didattica è permeata sulla risoluzione dei conflitti attraverso vie pacifiche, politiche, diplomatiche. L’insegnamento della disciplina Storia assume, oggi più che mai, un ruolo cruciale per cercare di capire le cause dei conflitti in corso”. Sono i tre punti con cui si apre un manifesto, firmato da 72 docenti dell’istituto superiore Capellini-Sauro che vogliono discostarsi “dall’assordante silenzio delle istituzioni, anche scolastiche” e offrire una finestra sull’attualità ai propri studenti.

“Non possiamo più tacere, non vogliamo più tacere: i conflitti in corso e le barbarie in atto da parte dei popoli aggressori a Gaza, in Ucraina, nel Congo e in molti altri paesi del mondo non otterranno mai la nostra complicità nell’esercizio della ‘sola’ didattica – si legge in una nota degli insegnanti -. Il Capellini-Sauro ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

